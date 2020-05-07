نائب: السلطات رفضت إعادة 35 عراقياً من المغرب لكنها أرسلت طائرة لإعادة شخص واحد للتصويت على الكابينة الحكومية







انتقد النائب هوشيار عبدالله، رفض السلطات إعادة 35 عراقياً من المغرب لكنها أرسلت طائرة لإعادة شخص واحد للتصويت على الكابينة الحكومية، واصفا السلطة في العراق بأنها " لاتنتمي للمواطن بل الى طبقة سياسية فاسدة ".



وقال في تغريدة له على/ تويتر/:" حینما طالبنا بإعادة ۳٥ عراقياً من المغرب، رفضت السلطة العراقیة بحجة أنهم قليلون ويجب أن يملأوا نصف طائرة، ولكن نفس هذە السلطة أرسلت طائرة لشخص واحد ليشارك في جلسة التصویت علی الكابینة التي غداً نكتشف وجود وزیر فاسد فيها، السلطة في العراق لاتنتمي للمواطن بل لطبقة سیاسیة فاسدة.