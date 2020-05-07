بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 07 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 07 أيار 2020 10:04 ص

أول تعليق من إيران على منح الثقة لحكومة الكاظمي

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علق السفير الإيراني في بغداد، ايرج مسجدي، على نيل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لثقة مجلس النواب وتمرير الحكومة.

وقال مسجدي في تغريدة على “تويتر”، “مبروك للسيد مصطفى الكاظمي ووزرائه، مبروك للبرلمان العراقي للتصويت علی منحه الثقة لأغلبية الحكومة”.

واضاف “اتمنى للحكومة التوفيق في خدمة الشعب العراقي المحترم واتمنى السعادة للشعبين الايراني والعراقي”.
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