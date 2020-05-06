البجاري: الحوارات لا زالت مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية

أكدت النائبة زهرة البجاري، اليوم الأربعاء، أن عدم تمرير الكابينة الحكومية للكاظمي يعني شهرا آخرا من حكومة تصريف الأعمال المستقيلة وسط ظروف صعبة وتحديات أمنية واقتصادية وصحية خطيرة.

وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن "الحوارات لا زالت مستمرة بين رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والكتل السياسية بغية حسم اسماء المرشحين للكابينة الحكومية قبل انعقاد جلسة البرلمان للتصويت عليها مساء الأربعاء".

وأوضحت أن "هناك تحديات ومخاطر كبيرة يتعرض لها العراق في عدة جوانب منها اقتصادية بعد انخفاض اسعار النفط عالميا وصحيا من خلال وباء كورونا اضافة الى التهديدات الامنية من قبل زمر داعش الإرهابية".

وأضافت البجاري، أن "كل الظروف المحيطة ب‍العراق تجعلنا بحاجة الى تمرير حكومة الكاظمي وهو ما ندعو له جميع القوى السياسية، لأننا في وقت صعب وبحاجة الى حكومة بصلاحيات كاملة لحسم العديد من الملفات من بينها الموازنة الاتحادية للعام الحالي التي تأخرت كثيرا"، مشددة على انه "رغم وجود خلافات حول كابينة الكاظمي الا اننا نعتقد ان الجميع سيعمل على وضع مصلحة البلد فوق جميع المصالح الاخرى ويمررون الكابينة الحكومية".

وتابعت، ان "عدم تمرير الكابينة الحكومية للكاظمي معناه شهر اخر من حكومة تصريف الاعمال المستقيلة، ونحن في ظرف صعب جدا، بالتالي فالجميع ينبغي عليه الحضور لجلسة التصويت على كابينة الكاظمي"، مشددة على ان "كسر النصاب لمنع تمرير الكابينة الوزارية هو امر غير صحيح وهو هروب من مواجهة الواقع والحقيقة، والمفترض ان يلتئم النصاب وبحال كانت هنالك ملاحظات حول بعض المرشحين فيتم اسقاطهم بالتصويت"،



