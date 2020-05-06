استهداف منزل سياسي تركماني بقنبلة يدوية في كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بتعرض منزل سياسي تركماني بمحافظة كركوك لهجوم بقنبلة يدوية.



وقال المصدر في تصريح صحفي، إن "منزل مسؤول منظمة العطاء ومسؤول في حزب الدعوة فرع كركوك عمار كهية في منطقة حي الواسطي خلف جامع شيخ إبراهيم جنوب مدينة كركوك، تعرض اليوم لهجوم بقنبلة يدوية".



وأضاف المصدر، أن "هناك أضرار مادية نتجت عن الحادث وتم فتح تحقيق في هذا الموضوع".



