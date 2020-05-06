بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 03:32 م

وفاة الفنانة المصرية الشابة ماهي نور بشكل مفاجئ

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فجع الوسط الفني في مصر، بالوفاة المفاجئة للفنانة الشابة ماهي نور، بسبب هبوط حاد في ضغط الدم.
وذكر زوج الفنانة الراحلة أنها توفيت في منزلها فجر اليوم، بعد تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية لم تعرف أسبابه، وقبل نقلها إلى المستشفى،

وجاء رحيل ماهي نور في وقت لا تزال تقوم فيه بتصوير مشاهد مسلسل 30 ليلة وليلة".
وسط صدمة من زملائها في الوسط الفني نعى عدد من الفنانين ماهي، لرحيلها المبكر في عمر الشباب.
وآخر ما كتبته الفنانة الراحلة ماهي نور، على حسابها في فيسبوك: "دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في استجابة أنا محتاجاها فعلا ..رمضان كريم عليكم".

يذكر أن ماهي شاركت في العديد من الأعمال الفنية سواء في المسرح أو الدراما، منها "اللص والكتاب" مع سامح حسين و"30 ليلة وليلة" وغيرهما.
ويعد مسلسل "30 ليلة وليلة" آخر أعمال الفنانة الراحلة ماهي نور، وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

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أخر تعديل: الأربعاء، 06 أيار 2020 04:08 م
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