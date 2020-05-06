بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 أيار 2020
آخر الأخبار
الزيادي يوجه رسالة للكاظمي: لولا الثوار لما وصلت للسلطة البجاري: الحوارات لا زالت مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية استهداف منزل سياسي تركماني بقنبلة يدوية في كركوك الوزارات السيادية تبدد حظوظ كابينة الكاظمي.. و"النصر" يرفض التمرير بـ "الغنائم" فيس بوك يكشف خطة إيران السرية.. ويفكك شبكة تضليل موالية للنظام الإيراني مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك بالقرب من الحدود العراقية ما دور يونس محمود في ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة 350 طنا من النفايات ترفع من منطقة واحدة في بغداد يوميا ائتلاف علاوي : سنلجأ للمعارضة في حال تمرير حكومة الكاظمي كتلة تركمانية : حضورنا جلسة اليوم مرهون بهذا الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 06 أيار 2020 03:24 م

الوزارات السيادية تبدد حظوظ كابينة الكاظمي.. و"النصر" يرفض التمرير بـ "الغنائم"

مجلس النواب

أكدت النائبة عن تحالف القوى العراقية منار عبد المطلب، حضور نواب كتلتها جلسة منح الثقة، فيما أفصحت عن وجود خلافات بشأن بعض الوزارات السيادية التي لن تمر خلال جلسة اليوم.

وأضافت، أن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي من عدمه مرهون بتوافق القوى الشيعية وان لم يرد ذلك في الدستور.

وتابعت، أن هناك خلافات حول بعض المرشحين لشغل المناصب الوزارية، مؤكدة أن بعض الأسماء عليها ملاحظات لن تمر في جلسة اليوم.

وأشارت عبد المطلب إلى أن بعض الوزارات السيادية لم تحسم لغاية الآن ستكون نقطة الخلاف بين القوى السياسية.

بينما رفض ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، تمرير كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بـ"التراضي والغنائم".

وقال النائب عن الائتلاف خالد العبيدي، "استضفنا اجتماعاً حضره نواب وقيادات من ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي لمناقشة برنامج عمل الحكومة العراقية المقرر التصويت عليها اليوم الأربعاء في مجلس النواب".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش أيضاً دراسة إمكانية تنفيذ خارطة طريق وطنية لإنقاذ العراق من أزمته الصحية وتلافي تراجعه المستمر على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي".

وأشار إلى أن "الحاضرين اتفقوا على إن بناء دولة فاعلة وقوية داخل العراق وفي محيطها الإقليمي والدولي يعد أحد اهم شروط ائتلاف النصر للتصويت لصالح الحكومة القادمة".

وأوضح أن "الائتلاف رفض اي شكل من أشكال الابتزاز السياسي او محاولة تمرير الحكومة عبر مبدأ التراضي والتغانم والتحاصص الذي أوصل العراق وشعبه الى ان يكون ضمن تصنيفات الدول الفاشلة".

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية، في الساعة التاسعة من مساء اليوم الأربعاء، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

بومبيو: سنمنع إيران من شراء الأسلحة بأى شكل من الأشكال 06 أيار 2020 03:25 م

1

فيس بوك يكشف خطة إيران السرية.. ويفكك شبكة تضليل موالية للنظام الإيراني 06 أيار 2020 03:13 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

الملالي يبدد أموال شعبه في ظل أزمة كورونا.. ويرسل «صناديق نقود» لحزب الله الإرهابي 06 أيار 2020 02:38 م

ExtImage-9102702-420189248-1

هل يتحول العراق لساحة صراع بين الحشد الشعبي وداعش؟ .. خبراء يجيبون 06 أيار 2020 02:25 م

كورونا

كاد يتوصل لنتائج مهمة عن كورونا.. مقتل باحث صيني بعملية اغتيال غامضة 06 أيار 2020 02:18 م

الكاظمي

الشابندر يكشف عن وصول وفد إيراني قبل ساعات من التصويت على حكومة الكاظمي 06 أيار 2020 02:08 م

ExtImage-3911468-1464134528

بالأسماء والتفاصيل .. كيف تستنزف أذرع إيران وفصائلها الإرهابية في العراق اقتصاد البلاد 06 أيار 2020 12:15 م

ExtImage-9102702-420189248-1

الحشد الشعبي الطائفي يواصل نهب أموال العراقيين بـ«حجة» محاربة داعش الإرهابي | وثائق 06 أيار 2020 11:08 ص

التعليقات