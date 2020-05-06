فيس بوك يكشف خطة إيران السرية.. ويفكك شبكة تضليل موالية للنظام الإيراني

كشفت شركة فيس بوك، عن أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية استخدمت المئات من حسابات التواصل الاجتماعي المزيفة لنشر رسائل مؤيدة لإيران على الإنترنت سراً منذ 2011 على أقل تقدير، مستهدفة الناخبين في دول بينها بريطانيا، والولايات المتحدة.

وفي تقرير شهري عن الحسابات التي علقتها الشركة بسبب ما أسمته "سلوكاً زائفاً منسقاً"، قالت فيس بوك إنها حذفت 8 شبكات في الأسابيع الماضية، منها شبكة على صلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية.

وقال مدير سياسة أمن الإنترنت في فيس بوك ناثانيال غليتشر، إن شبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية كانت لها "صلات أساسية" بحملات تضليل إيرانية سبق التعرف عليها، ولكن من السابق لأوانه تحديد إذا كانت مسؤولة عن تلك العمليات مسؤولية مباشرة.

ولم ترد الهيئة الحكومية، التي يعين رئيسها الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، حتى الآن على طلب للتعليق.

ووصف مسؤولون إيرانيون في السابق الاتهامات بإدارة حملات تضليل منسقة بـ "سخيفة".

وقال غليتشر، إن "الشبكة استخدمت ما يزيد على 500 حساب على فيس بوك وموقعها الخاص لمشاركة الصور إنستغرام لنشر الرسائل التي غالباً ما ركزت على صراعات محلية، أو انتقاد الإجراءات الأمريكية في المنطقة". وأضاف "بشكل عام، كانت هذه روايات تتماشى مع المصالح الجيوسياسية الإيرانية".

وقال باحثون في مؤسسة غرافيكا المتخصصة في تحليل محتوى مواقع التواصل الاجتماعي، وهم الذين استعرضوا الحسابات المرتبطة بشبكة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية قبل تعليقها، إن بعض الأنشطة تعود إلى 2012 واستهدفت الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأمريكي.

وأضافوا أنه بعد ذلك بعامين، استُخدمت حسابات أخرى للشبكة مجموعة من الشخصيات الوهمية، والصور، والرسوم لدعم استفتاء اسكتلندا لدى محاولتها الانفصال عن المملكة المتحدة.