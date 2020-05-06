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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 03:07 م

​مصر تدرس تقليص الدراسة بالعام الجديد إلى يومين فقط في الأسبوع

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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، في مصر  إن هناك عددا من المقترحات التى تتم دراستها خلال العام الدراسى الجديد في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أبرزها أن يكون الأسبوع الدراسى لمدة يومين فقط، مقابل أن يمتد حتى الساعة الخامسة مساءً، فضلا عن الاستعانة بالتعليم أون لاين خلال باقى أيام الأسبوع.
  
وأوضح شوقى أن هذا النظام سيصعب تطبيقه على المرحلة الابتدائية، خاصة أن هذه الفئة العمرية تحتاج إلى تواصل مباشر بين الطالب والمُعلم، في حين أن تطبيقه على المرحلة الإعدادية سيكون أكثر سهولة، لافتا إلى أنه قبل تطبيقه سيتم تسليم جهاز تابلت للطلبة به كل المنهج وكذلك آلية التواصل الإلكترونى مع المُعلم، وكذلك شرح المواد مصحوبا بالفيديو.
 
 
وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا الجهاز سيتم تسليمه فقط بداية من مرحلة رابعة ابتدائى وبالتالي سيتم توفير تكاليف طباعة الكتب المدرسية، قائلا: "قبل هذا السن يجب أن يتم التعلم بالورقة والقلم سواء على مستوى الكتابة أو الحساب، وهذا أمر مهم من الناحية التعليمية"، مضيفا: "من كي جي لثالثة ابتدائى مش هيكون فيه تكنولوجيا ولازم الطلاب يحسبوا ويكتبوا بأيديهم لأسباب تعليمية"، موضحا أن هذا العام سيشهد آخر تطبيق لمنظومة التعليم القديم، وأن نظام التعليم الإلكترونى سيقضي على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية.
 
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
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