وزيرة الثقافة الروسية تعلن عن إصابتها بفيروس كورونا

أكد مكتب وزيرة الثقافة الروسية، أولجا ليوبيموفا، اليوم، صحة الأنباء عن تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الثقافة الروسية، أنَا أوساتشيفا : "وزيرة الثقافة، أولغا لوبيوموفا، تعمل عن بٌعد. نتائج تحاليل كوفيد-19 إيجابية. الوزيرة تتواجد بالمنزل وتتواصل عن طريق الفيديو كونفرانس، وتشارك في جميع اللقاءات والمفاوضات عن طريق الفيديو، ولا حديث عن دخولها المستشفى".



يذكر أن رئيس الوزراء الروسى، ميخائيل ميشوستين، قد تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وقد تم منح ميشوستين منصب رئيس الوزراء في يناير ، وشارك بنشاط في معالجة روسيا للوباء.





وأعلن رئيس الوزراء خلال مكالمة الفيديو يوم الخميس الماضى : "لقد علمت للتو أن الاختبار الذي أجريته للكشف عن الاصابة بالفيروس التاجي كان إيجابيا".



يذكر أن أولجا ليوبيموفا تخرجت من قسم الدراسات المسرحية عام 2007، عملت في التلفزيون كمراسلة للقناة الروسية الثالثة في برنامج TVC، كما كانت تقدم برامج "Moscow-2009" و"City and People" على القناة التلفزيونية "Capital"، كما كانت تقدم عددًا من البرامج على القناة الروسية الثالثة.



شغلت منصب رئيس البرنامج النهائي المعلوماتي والتحليلي "كونتيكست" على القناة التلفزيونية "كولتورا"، وفي عام 2016 شغلت منصب نائب مدير البرامج الاجتماعية والصحفية للقناة الروسية الأولى، وشاركت في إنشاء أكثر من 80 فيلما وثائقيا، بما في ذلك على القنوات التلفزيونية "روسيا 1"، "كولتورا"، والقناة الأولى، وفي يناير 2018 تم تعيين ليوبيموفا مديرة لقسم السينما في وزارة الثقافة.



