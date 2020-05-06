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الأربعاء, 06 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 02:59 م

تسجيل 2144 وفاة بكورونا فى الولايات المتحدة خلال 24 ساعة و2384 إصابة

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسجيل 2384 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، و 2144 وفاة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.

ورصد "اليوم السابع" تخطى عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية حاجز اثنين وسبعين ألفا، فبحسب worldometers، توفى 72.284 ألف شخص جراء الوباء، في حين تماثل 200.669 ألف للشفاء، بينما سجلت أعداد الإصابات 238.052 بعد المليون الأول.
واحتلت إسبانيا المركز الثاني بعدد إصابات تخطى حاجز الـ 250 ألف، وتوفى 25.613 ألف حالة، بينما تماثل للشفاء 154.718 حالة، وفى إيطاليا التى احتلت المركز الثالث وصل عدد الإصابات إلى 213.013 حالة، بينما توفى 29.315 حالة، وتعافى 85.231 حالة.

وفى وقت مبكر من صباح اليوم، تراجع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو عن تصريحات سابقة باتهام الصين بالتسبب فى انتشار فيروس كورونا، وقال، إنه ليس هناك دليل يؤكد أن فيروس كورونا تسرب من مختبر صيني.
وقبل يومين، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على وجود أدلة عدة تشير إلى أن مصدر الفيروس يعود إلى أحد المختبرات في مدينة ووهان الصينية
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