350 طنا من النفايات ترفع من منطقة واحدة في بغداد يوميا



اعلنت امانة بغداد، عن رفع 350 طنا من النفايات ، كمعدل يومي ، من منطقة الشورجة التجارية.



وقالت الامانة في بيان :" ان بلدية مركز الرصافة تقوم برفع 350 طنا من النفايات كمعدل يومي ، من منطقة الشورجة التجارية والمنطقة المحيطة بها من خلال جهدها الثقيل والآليات الكابسة".



واوضحت :" ان المنطقة المذكورة تعد مركز تسوق تجاري لعموم العراق ، وليس فقط للعاصمة ، وعملية الافراز فيها عالية جدا ، لذلك تعمل الدائرة البلدية بنوبات عمل متواصلة من اجل عدم تراكم النفايات ، رغم تزاحم المنطقة وضيق ازقتها وحركة التبضع المستمرة فيها ".



ف.ا