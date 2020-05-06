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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 02:20 م

النزاهة تضبط مخالفات بمليوني يورو في عقد لشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية بشركة نفط ميسان

النزاهة


كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بضبط مخالفات في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان، مبينة أن قيمة العقد تقارب   مليوني يورو.

واشارت الدائرة في بيان  الى ان فريق من مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى شركة نفط ميسان، وتمكن من ضبط أوليات التعاقد ونسخة العقد الخاص بشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان عام 2009، إضافة إلى ضبط الوثائق التي تؤيد حصول مخالفاتٍ في فقرات العقد من حيث مواصفات السيارات المجهزة.

وأوضحت الدائرة أن تحرياتها توصلت إلى وجود عيوبٍ فنيةٍ  واختلاف بشهادة المنشأ، فضلاً عن عدم تجهيز ملحقات السيارات التي نصَّ عليها العقد البالغة قيمته (1,920,000)  يورو.

ف.ا
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