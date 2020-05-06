عدي عواد: لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حال عدم منح البصرة تمثيلا وزاريا

أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، انهم لن يحضروا جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي. وقال عواد في تصريح صحفي اليوم:" لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حال عدم منح البصرة تمثيل وزاري أسوة بإقليم كردستان الذي يشترط ويختار من يعجبه. ف.ا Copy أخبار متعلقة نواب البصرة لن يحضروا جلسة منح الثقة للكاظمي إلا بشرط! الخالدي :تشكيل حكومة مستقلة لا يصب في مصلحة الكتل الكبيرة التركمان يلوحون بـ "التصعيد الشعبي"في حال استمرار تهميشهم النواب التركمان يهددون بمقاطعة تصويت حكومة الكاظمي.. وقوى سياسية تطالب باستحداث منصبين جديدين طارق حرب يكشف النتائج المترتبة حال عدم منح البرلمان الثقه بحكومة علاوي نائب : جميع التحركات لاختيار بديل عبد المهدي .. لن تنجح