عدي عواد: لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حال عدم منح البصرة تمثيلا وزاريا





أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، انهم لن يحضروا جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي.



وقال عواد في تصريح صحفي اليوم:" لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حال عدم منح البصرة تمثيل وزاري أسوة بإقليم كردستان الذي يشترط ويختار من يعجبه.



ف.ا