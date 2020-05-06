بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 أيار 2020
آخر الأخبار
الزيادي يوجه رسالة للكاظمي: لولا الثوار لما وصلت للسلطة البجاري: الحوارات لا زالت مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية استهداف منزل سياسي تركماني بقنبلة يدوية في كركوك الوزارات السيادية تبدد حظوظ كابينة الكاظمي.. و"النصر" يرفض التمرير بـ "الغنائم" فيس بوك يكشف خطة إيران السرية.. ويفكك شبكة تضليل موالية للنظام الإيراني مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك بالقرب من الحدود العراقية ما دور يونس محمود في ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة 350 طنا من النفايات ترفع من منطقة واحدة في بغداد يوميا ائتلاف علاوي : سنلجأ للمعارضة في حال تمرير حكومة الكاظمي كتلة تركمانية : حضورنا جلسة اليوم مرهون بهذا الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 02:15 م

نائب عن الحكمة: مفاوضات الوزارت وصلت الى نهايتها

حسن فدعم

 قال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم  " أنّ "المفاوضات وصلت الى نهايتها لحسم ملف الكابينة الوزارية، وستكون جلسة منح الثقة اليوم مع وصول جميع النواب الكرد،.

 واضاف :"برغم اعتراض بعض الكتل السياسية إلا أن 18 وزارة قد حسمت بموافقة كل الكتل السياسية والمتبقي أربع وزارات "حتى مساء أمس الثلاثاء" تحسم لاحقاً قبل جلسة منح الثقة".

 وأضاف أنّ "الحكومة تشكلت من وزراء مستقلين عرضهم رئيس الحكومة على الكتل السياسية، وأغلب المرشحين للحقائب الوزارية كانوا موظفين في تلك الوزارات إما وكيل وزير أو مدير عام".

 وأكد أنّ "الكابينة الوزارية استمرت بمراعاة المكوناتية كشيعة وسنة وكرد، ولا توجد في الكابينة أسماء جدلية لشخصيات عليها جدل سياسي؛ وربما تسقط بعض الأسماء أثناء التصويت على الكابينة وهو خيار أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أنّ "التشكيلة الحكومية خضعت لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، وبرغم ذلك نتوقع أن يكون هناك وزراء لن يجري التصويت عليهم.

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
زهرة-البجاري

البجاري: الحوارات لا زالت مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية 06 أيار 2020 04:19 م

الحرس الثوري

مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك بالقرب من الحدود العراقية 06 أيار 2020 02:55 م

أمانة بغداد تتهم البرلمان بعرقلة تشييد ثلاثة مجمعات سكنية بالعاصمة

350 طنا من النفايات ترفع من منطقة واحدة في بغداد يوميا 06 أيار 2020 02:36 م

كاظم الشمري

ائتلاف علاوي : سنلجأ للمعارضة في حال تمرير حكومة الكاظمي 06 أيار 2020 02:35 م

مختار الموسوي

كتلة تركمانية : حضورنا جلسة اليوم مرهون بهذا الامر 06 أيار 2020 02:30 م

مجلس-النواب-البرلمان-محمد-الحلبوسي

الحلبوسي يعلق على ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب 06 أيار 2020 02:24 م

النائب-عن-تحالف-الفتح-عدي-عواد

عدي عواد: لن نحضر جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حال عدم منح البصرة تمثيلا وزاريا 06 أيار 2020 02:17 م

عبد الأمير تعيبان الدبي

نائب عن الفتح: سنحضر جلسة البرلمان ونصوت على من نقتنع به من الوزراء 06 أيار 2020 02:10 م

التعليقات