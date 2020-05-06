نائب عن الفتح: سنحضر جلسة البرلمان ونصوت على من نقتنع به من الوزراء





قالت النائب عن التحالف عبد الامير تعيبان ان “ تحالف الفتح سيحضر جلسة مجلس النواب ويصوت على من يقتنع نوابه بهم من الوزراء القادرين على إدارة الدولة “، داعيا الكاظمي الى الالتزام بما تعهد به باختيار شخصيات لحكومته قادرة على تحمل المسؤولية.



واضاف ان “ الاجتماعات مستمرة مع الكاظمي للتوصل الى صيغة توافقية لحسم الكابينة الوزارية”، مبينا ان “ هناك مرشحين عليهم ملفات فساد وتم تغيير الكثير منهم في كابينة الكاظمي الجديدة “، مؤكدا ان الفتح اعطى للكاظمي حرية اختيار الوزراء لكن السنة والكرد فرضوا عليه وزراء معينين “.



ف.ا