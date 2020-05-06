بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 أيار 2020
آخر الأخبار
الزيادي يوجه رسالة للكاظمي: لولا الثوار لما وصلت للسلطة البجاري: الحوارات لا زالت مستمرة بين الكاظمي والكتل السياسية استهداف منزل سياسي تركماني بقنبلة يدوية في كركوك الوزارات السيادية تبدد حظوظ كابينة الكاظمي.. و"النصر" يرفض التمرير بـ "الغنائم" فيس بوك يكشف خطة إيران السرية.. ويفكك شبكة تضليل موالية للنظام الإيراني مقتل ثلاثة من عناصر الحرس الثوري الإيراني في اشتباك بالقرب من الحدود العراقية ما دور يونس محمود في ترشيح عدنان درجال لوزارة الشباب والرياضة 350 طنا من النفايات ترفع من منطقة واحدة في بغداد يوميا ائتلاف علاوي : سنلجأ للمعارضة في حال تمرير حكومة الكاظمي كتلة تركمانية : حضورنا جلسة اليوم مرهون بهذا الامر
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 06 أيار 2020 02:08 م

الشابندر يكشف عن وصول وفد إيراني قبل ساعات من التصويت على حكومة الكاظمي

الكاظمي

كشف السياسي عزت الشابندر، عن وصول وفد إيراني، اليوم الأربعاء، إلى العراق، وذلك  قبل ساعات من جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الشابندر في تدوينة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "إلى السادة أعضاء الوفد الايراني الزائر رسالة مفتوحة، السلام عليكم بين أهليكم".

وأضاف، "دعائيَ الرمضاني المُخلص بحُسنِ عاقبتنا وعاقبتكم وحفظ بلادنا وبلادكم ونصيحتي أن العراق لم يعُد هو الساحة الأمثَل لتسوية خلافاتكم مع جيراننا و جيرانكم ولا مع الشيطان الأكبر عدونا وعدوكم".

من جانبه، أكد تحالف الفتح، الموالي لإيران، أن موقف الكتل المنضوية فيه سيكون موحدا من الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس كتلة الفتح محمد الغبان في بيان، إن "تحالف الفتح متماسك وسيكون موقفه من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة موحدا".   

وأضاف، أن "هذا لا يمنع من التباين في وجهات النظر والآراء من قبل الكتل المنضوية في تحالف الفتح أو من قبل نواب كتلة التحالف".   

وجاء التصريح بعد أن قال عضو مجلس النواب عن دولة القانون كاطع الركابي، إن "كتل دولة القانون وائتلاف الوطنية وأطراف من تحالف الفتح ستقاطع جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبات في تمرير التشكيلة الوزارية".   

و رهن تحالف الفتح بزعامة العامري، تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتغيير بعض المرشحين.

وقررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً.

وذكر مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، أن "رئاسة البرلمان حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي".       

في الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك في يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً.  

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

بومبيو: سنمنع إيران من شراء الأسلحة بأى شكل من الأشكال 06 أيار 2020 03:25 م

مجلس النواب

الوزارات السيادية تبدد حظوظ كابينة الكاظمي.. و"النصر" يرفض التمرير بـ "الغنائم" 06 أيار 2020 03:24 م

1

فيس بوك يكشف خطة إيران السرية.. ويفكك شبكة تضليل موالية للنظام الإيراني 06 أيار 2020 03:13 م

81805386_613380899428586_2796054800964255744_n-1

الملالي يبدد أموال شعبه في ظل أزمة كورونا.. ويرسل «صناديق نقود» لحزب الله الإرهابي 06 أيار 2020 02:38 م

ExtImage-9102702-420189248-1

هل يتحول العراق لساحة صراع بين الحشد الشعبي وداعش؟ .. خبراء يجيبون 06 أيار 2020 02:25 م

كورونا

كاد يتوصل لنتائج مهمة عن كورونا.. مقتل باحث صيني بعملية اغتيال غامضة 06 أيار 2020 02:18 م

ExtImage-3911468-1464134528

بالأسماء والتفاصيل .. كيف تستنزف أذرع إيران وفصائلها الإرهابية في العراق اقتصاد البلاد 06 أيار 2020 12:15 م

ExtImage-9102702-420189248-1

الحشد الشعبي الطائفي يواصل نهب أموال العراقيين بـ«حجة» محاربة داعش الإرهابي | وثائق 06 أيار 2020 11:08 ص

التعليقات