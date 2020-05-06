الشابندر يكشف عن وصول وفد إيراني قبل ساعات من التصويت على حكومة الكاظمي

كشف السياسي عزت الشابندر، عن وصول وفد إيراني، اليوم الأربعاء، إلى العراق، وذلك قبل ساعات من جلسة مجلس النواب المرتقبة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال الشابندر في تدوينة على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، "إلى السادة أعضاء الوفد الايراني الزائر رسالة مفتوحة، السلام عليكم بين أهليكم".

وأضاف، "دعائيَ الرمضاني المُخلص بحُسنِ عاقبتنا وعاقبتكم وحفظ بلادنا وبلادكم ونصيحتي أن العراق لم يعُد هو الساحة الأمثَل لتسوية خلافاتكم مع جيراننا و جيرانكم ولا مع الشيطان الأكبر عدونا وعدوكم".

من جانبه، أكد تحالف الفتح، الموالي لإيران، أن موقف الكتل المنضوية فيه سيكون موحدا من الحكومة المرتقبة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال رئيس كتلة الفتح محمد الغبان في بيان، إن "تحالف الفتح متماسك وسيكون موقفه من حكومة الكاظمي المرتقبة والمرشحين للكابينة موحدا".

وأضاف، أن "هذا لا يمنع من التباين في وجهات النظر والآراء من قبل الكتل المنضوية في تحالف الفتح أو من قبل نواب كتلة التحالف".

وجاء التصريح بعد أن قال عضو مجلس النواب عن دولة القانون كاطع الركابي، إن "كتل دولة القانون وائتلاف الوطنية وأطراف من تحالف الفتح ستقاطع جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبات في تمرير التشكيلة الوزارية".

و رهن تحالف الفتح بزعامة العامري، تمرير الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بتغيير بعض المرشحين.

وقررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية، اليوم الأربعاء، الساعة التاسعة مساءً.

وذكر مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، أن "رئاسة البرلمان حددت الساعة التاسعة من مساء الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي".

في الأثناء، دعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، وذلك في يوم الأربعاء الساعة 9 مساءً.