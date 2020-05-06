نواب البصرة لن يحضروا جلسة منح الثقة للكاظمي إلا بشرط!

أعلن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد، اليوم الأربعاء، أن نواب المحافظة لن يحضروا جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إن لم تمنح المحافظة استحقاقها من الوزارات.



وقال عواد في تغريدة له على "تويتر"، إن "نواب المحافظة لن يحضروا الى جلسة منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي في حال عدم منح البصرة تمثيل وزاري اسوة بإقليم كردستان الذي يشترط ويختار من يعجبه".



من جانبه، أكد مقرر لجنة النزاهة النيابية النائب عبد الأمير نجم المياحي من محافظة البصرة في بيان، "لن نحضرْ جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي في حالِ لم يتم منح محافظة البصرة تمثيل وزاري أُسوة بإقليمِ كُوردستان الذي يشترط ويختار ما يعجبه".



وأضافَ المياحي، أنّ "95‎%‎من ميزانية العراق هي من البصرةِ فيِ حين إنّ إقليم كردستان يأخذ ولايعطي ، والبصرة لمْ تمثل تمثيلاً وزارياً حقيقياً يليق بها".



