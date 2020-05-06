نائب عن الفتح يتوقع تأجيل جلسة التصويت على حكومة الكاظمي إلى يوم غد

توقع النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي إلى الغد.

وقال في تصريح صحفي، إنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية، ولا يوجد أي اتفاق نهائي بين القوى السياسية على تمرير الحكومة من عدمها"، مبينا ان "الخلاف قائم على بعض مرشحي الحقائب الوزارية".

وأضاف "حتى الآن لا حسم على الحقائب الوزارية التي عليها خلاف، ولم يتم استبدال مرشحي تلك الوزارات"، لافتا الى ان "البدلاء لا توافق واتفاق عليهم ويتم استبدالهم بشكل متكرر".

وتوقع النائب عن الفتح "تأجيل الجلسة إلى يوم غد الخميس".



