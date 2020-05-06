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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 12:20 م

جبار ياور: القوات العراقية غير قادرة على تأمين المناطق خارج إدارة الإقليم

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جبار ياور: القوات العراقية غير قادرة على تأمين المناطق خارج إدارة الإقليم



اكد الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، جبار ياور، ، أن القوات العراقية غير قادرة على تأمين المناطق خارج إدارة الإقليم، وهي لا تسمح في الوقت ذاته لقوات البيشمركة القيام بذلك.  

وقال ياور في  تصريحات  صحفية ، إن "الحكومة الاتحادية لا تسمح بحماية هذه المناطق بشكل مشترك، كما تمنع قوات البيشمركة من القيام بهذه المهمة منفردةً، في حين أن القوات الأمنية الاتحادية غير قادرة على ذلك، ورغم أننا قدمنا العديد من المقترحات بهذا الشأن، لكن لم نتلق ردا.ً  


وأضاف ياور "سبق وأن توصلنا إلى تفاهمات عديدة مع العراق حول تشكيل قوات مشتركة، وإنشاء مراكز أزمة لحماية هذه المناطق في ديالى ونينوى وكركوك ومخمور، لكن حينما يصل الأمر لمرحلة التنفيذ، فإن بغداد لا تطبق تلك التفاهمات حيث يقتصر التوافق على الاجتماعات فقط"،

 واشار الى"توقيع اتفاق بين الوزارة ووزارة الدفاع العراقية لحماية المناطق المتنازع عليها قبل انتشار فيروس كورونا"، مبيناً أن "الاتفاق لم يرَ النور على أرض الواقع.
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