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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 12:15 م

نائب يدعو هيئة التقاعد العامة الى صرف راتب شهرين للمتقاعدين

رواتب
نائب يدعو هيئة التقاعد العامة الى صرف راتب شهرين للمتقاعدين

دعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي، هيئة التقاعد العامة إلى صرف راتب شهرين للمتقاعدين، لتوفير المستلزمات الضرورية في ظل الأزمة الحالية والإجراءات المتبعة لاحتواء وباء كورونا.

وقال الدهلكي في بيان، ان "الوضع العام في ظل الازمة الحالية واجراءات احتواء وباء كورونا، بحاجة الى اجراءات استثنائية  لتقليل الضرر الصحي ،وفي الوقت ذاته تقليل الاعباء عن المواطنين".

واضاف ان "شريحة المتقاعدين تمثل شريحة مهمة وبحاجة الى عناية خاصة ، بالتالي فان الواجب الانساني يستوجب من هيئة التقاعد العامة صرف راتبين لهم وتقسيط المبلغ على الاشهر الاخرى بغية مساعدتهم في توفير المستلزمات الضرورية في مواجهة الازمة".

ولفت الدهلكي، الى ان "اي خطوات او اجراءات يتم اتباعها لحماية المواطنين من هذا الوباء وتقليل الضغط والعبء عنهم، سنكون من الداعمين بقوة لها داخل مجلس النواب وخارجه".
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