النزاهة النيابية تتعهد بالتحقيق في ملابسات عقد الضمان الصحي للرعاية الاجتماعيـة



تعهدت لجنة النزاهة النيابية بالتحقيق في ملابسات عقد الضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية .



وقال عضو اللجنة النائب صباح العكيلي في تصريح صحفي ، ان " هناك شبهات فساد في عقد الضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية من الفقراء "، ".





واضاف، انه " تم استقطاع مبلغ مقداره ٢٠٠٠ دينار من كل شخص فقير ليصل المبلغ شهريا بحدود ال١٠ مليارات دينار ، دون اعلام المشمولين بالقطع "، مبينا ان " الوزارة سلمت الشركة مبلغ شهرين اي ٢٠ مليار دينار دون ان تقدم الشركة اي خدمات صحية ".



واوضح ان " الشركة تستلم المبالغ الشهرية والبالغة كل شهر ١٠ مليارات بدون تقديم اي خدمة ، والفقراء لاعلم لهم بموضوع الرعاية الصحية "، مشيرا الى ان " اللجنة ستستضيف وزير العمل للتحقق من العقد ، وبعدها سنلجأ الى احالة كافة الملفات الى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين ".