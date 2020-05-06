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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 12:14 م

النزاهة النيابية تتعهد بالتحقيق في ملابسات عقد الضمان الصحي للرعاية الاجتماعيـة

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النزاهة النيابية تتعهد بالتحقيق في ملابسات عقد الضمان الصحي للرعاية الاجتماعيـة

تعهدت لجنة النزاهة النيابية بالتحقيق في ملابسات عقد الضمان الصحي  للمشمولين بالرعاية الاجتماعية .

وقال عضو اللجنة النائب صباح العكيلي  في تصريح صحفي ، ان " هناك شبهات فساد في عقد الضمان الصحي للمشمولين بالرعاية الاجتماعية من الفقراء "، ".


واضاف،  انه "  تم استقطاع  مبلغ مقداره ٢٠٠٠ دينار من كل شخص فقير ليصل المبلغ شهريا بحدود ال١٠ مليارات دينار ،   دون اعلام المشمولين بالقطع "، مبينا ان " الوزارة سلمت الشركة مبلغ شهرين اي ٢٠ مليار دينار دون ان تقدم الشركة اي خدمات صحية ".

 واوضح ان " الشركة تستلم المبالغ الشهرية والبالغة كل شهر ١٠ مليارات بدون تقديم اي خدمة ، والفقراء لاعلم لهم بموضوع الرعاية الصحية "، مشيرا الى ان " اللجنة ستستضيف وزير العمل للتحقق من العقد ، وبعدها سنلجأ الى احالة كافة الملفات الى هيئة النزاهة والقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصرين ".
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