بسبب كورونا:تباعد وكمامات وكفوف ومعقمات في جلسة تمرير كابينة الكاظمي





حدد مجلس النواب في “إرشادات” الى النواب الذين سيشاركون في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي ، طريقة جلوس البرلمانيين.

وأوضحت دائرة العلاقات العامة والتشريفات في مجلس النواب انه من اجل توفير الحماية للنواب، فإن “مكان انعقاد الجلسة سيكون في القاعة الكبرى (تتسع لحوالى 600 شخص) داخل بناية المجلس وسيراعى في تنظيم جلوس النواب بأن يكون جلوسهم بين صف وآخر بالتعاقب أي بترك صف مقاعد فارغ وإشغال الصف الذي يليه.

وأشارت إلى أن “جلوس النواب سيراعى بترك مسافة آمنة بين شخص واخر أي يترك عدد من المقاعد فارغا بين نائب وآخر، وأن موظفي قسم المراسم في دائرة العلاقات سيتولون تنظيم عملية جلوس النواب داخل القاعة الكبرى.

وأكدت على النواب بضرورة “ترك المسافات الآمنة بين الأشخاص ولبس الكمامات الواقية وارتداء الكفوف المطاطية وتجنب ملامسة الأسطح واستخدام المعقمات وبما يوفر الحماية والسلامة الجميع” بعد أن تم تعقيم مبنى البرلمان بالكامل من الداخل والخارج بما فيه الكراسي والطاولات.

وأرفقت الدائرة بهذه الارشادات خارطة توضح طريقة جلوس النواب في جلسة الثقة التي يتوقع ان يشارك فيها اكثر من مئتي نائب من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائبا.