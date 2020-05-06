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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 12:05 م

نائب شبكي يعترض على منح حقيبة وزارة الاقليات الى مرشح متحزب من المكون المسيحي

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نائب شبكي يعترض على منح حقيبة وزارة الاقليات الى مرشح متحزب من المكون المسيحي



اعلن النائب المستقل عن كوتا الشبك قصي عباس اعتراضه على منح حقيبة وزارية بأسم الاقليات الى مرشح مسيحي متحزب ،مجددا المطالبة بايجاد اتفاق عادل ومنصف يرضي جميع الاقليات بعيدا عن التدخلات الحزبية .

 وقال عباس في بيان صحفي  ، "مازلنا كمكون شبكي نعيش حالة التهميش والاقصاء في ظل استمرار صفقات المحاصصة الحزبية  "، مشيرا الى ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة انتقالية تتلاءم مع تحديات المرحلة ، حكومة ذات مرتكزات رصينة يمثل فيها العراقيون جميعا كمكونات وليس كأحزاب ".



واضاف ، ، " لقد كثر اللغط والتصريحات الاعلامية الصادرة عن الاقطاب السياسية المتحاصصة والتي تتحدث عن تخصيص وزارة للاقليات ، في حين ان واقع الحال المتفق عليه خلف الكواليس وداخل غرف صفقات الاحزاب الكبيرة تؤكد ان الوزارة قد اعطيت وكالعادة للمكون المسيحي وباسم الاقليات ، ولشخصية متحزبة وبدون اخذ رأي ممثلي بقية الاقليات "، مبينا ان " هذا الموقف لايعني اننا نعترض  على منح وزارة للمسيحيين ، بقدر ما هو اعتراض على تنسيب هذه الوزارة باسم الاقليات ".
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