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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 12:01 م

كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني :لم نحدد موقفنا من تمرير حكومة الكاظمي

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كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني :لم نحدد موقفنا من تمرير حكومة الكاظمي

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني انها لم تحدد  أي موقف بشأن تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.


وقال النائب شيروان دوبرداني ، في بيان صحفي ، إن"الحزب الديمقراطي لم يحدد موقفه الرسمي  بشان الكاظمي، ولكنه سيجتمع لمناقشة ذلك"، معتبرا  أن"حزبه لطالما كان يدعم أي شخصية تكلف لرئاسة الوزراء تحظى بمقبولية الكتل الشيعية".

وبشأن حقيبة وزارة المالية، قال إن"هذه الوزارة لم يتم حسمها حتى الآن، بسبب عدم حسم الأطراف الشيعية موقفها من حكومة الكاظمي، ولكنها في كل الأحوال استحقاق انتخابي للحزب الديمقراطي وسيتم حسمها بعد الموافقة على تمرير الحكومة .
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