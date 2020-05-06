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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 11:59 ص

الخطوط الجوية القطرية تخطط لتسريح جديد لموظفيها وخفض كبير فى المرتبات

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 تخطط الخطوط الجوية القطرية لخفض عدد كبير من الوظائف، بسبب القيود على السفر الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وأبلغت أطقم الضيافة بأن يستعدوا لتسريحات، بحسب إخطار للشركة اطلعت عليه رويترز.

وذكرت "رويترز"، أن الإخطار لم يذكر عدد الوظائف التي سيجري خفضها، ولم يكن لدى متحدث باسم الخطوط القطرية تعقيب فوري عندما اتصلت به رويترز خارج ساعات العمل المعتادة مساء أمس الثلاثاء.

وفي التفاصيل، وجه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط القطرية، التي خفضت وجهات تنقلها حول العالم بشكل كبير، مذكرة يوم الاثنين إلى العاملين، كاتباً "الحقيقة هي أننا ببساطة لا نستطيع الإبقاء على الأعداد الحالية للموظفين وسنضطر إلى الاستغناء عن عدد كبير من الوظائف، بما في ذلك في أطقم المضيفين".
كما اعتبرت الشركة القطرية في مذكرتها أن الضرر الناجم عن الفيروس المستجد على صناعة الطيران "لا مثيل له، وقد تسبب في تحديات كبيرة، وعلينا أن نتّخذ خطوات حاسمة لحماية مستقبل أعمالنا".
وأضافت أنه "نتيجة لذلك، بوسع الخطوط الجوية القطرية أن تؤكد أن الشركة ستستغني عن عدد من الوظائف بسبب تأثير كوفيد-19. إن أي فقدان للوظائف هو أمر مؤسف وسنعمل بشكل وثيق مع جميع الموظفين المتضررين لتقديم دعمنا الكامل لهم خلال هذا الوقت العصيب".

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