نائب: القانون والوطنية وأطراف من الفتح ستقاطع جلسة منح الثقة







قال عضو مجلس النواب عن دولة القانون كاطع الركابي إن "كتل دولة القانون وائتلاف الوطنية واطراف من تحالف الفتح ، ستقاطع جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي"، لافتاً إلى أن "هناك صعوبات في تمرير التشكيلة الوزارية".



وأضاف في تصريح صحفي أن "دولة القانون منذ البداية لم يترك المفاوضات مع الكاظمي أو مفاوضات البيت الشيعي ولكن هذه المفاوضات وصلت إلى باب مسدود"، مبيناً أن ائتلافه أكد على أن يكون المرشح متحليا بالكفاءة والنزاهة والمقبولية وأن يكون مقبولاً لدى جميع الأطراف".



وأوضح الركابي أن "دولة القانون لم يرشح أي وزير ولن يشارك في الوزارة"، مؤكداً أن ائتلافه "لن يقبل أن يكون شهوداً على وزارة في طياتها الكثير من التناقضات".