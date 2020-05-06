المكون التركماني يطالب بتمثيل له في الكابينة الوزارية المرتقبة للكاظمي







طالب المكون التركماني، الكتل النيابية ورئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي، بأعادة النظر في الكابينة المرتقبة وتمثيل التركمان.



وقال النائب عن المكون التركماني خليل المولى في بيان، ان التهميش واضح للتركمان ونفس سيناريو حكومة عادل عبدالمهدي يعود للمشهد السياسي رغم اننا نحن نواب التركمان منذ أسبوعين التقينا الكاظمي ولأكثر من مرة والتقينا بجميع زعماء الكتل السياسية وابلغونا بتأيدهم لمنح تمثيل للتركمان".



وتساءل المولى:" أين الديمقراطية والدستور من أجل مصالح شخصية وحزبية يهمش مكون اساسي بهذه الطريقة، مطالبا جميع زعماء الكتل النيابية والكاظمي بأعادة النظر في الكابينة المرتقبة وتمثيل التركمان الذين طالما قدموا الالاف من الشهداء والجرحى ودافعوا عن وحدة العراق ارضاً وشعباً".

