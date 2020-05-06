الاستخبارات العسكرية تفكك خلية إرهابية واعتقل جميع عناصرها فى الرمادى

أعلنت الاستخبارات العسكرية عن تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على جميع عناصرها فى الرمادى.



وذكرت الاستخبارات - فى بيان لها اليوم أنها تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل فى منطقتى القرية العصرية وزنكورة بالرمادى فى الأنبار، وألقت القبض على جميع عناصرها التى كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية"، مبينا أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 / إرهاب.



وفى سياق متصل، أعلنت القوات الأمنية إلقاء مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مختبئا داخل نفق بمنزله فى قرية / مصرج / بالموصل"، خلال واجبات التفتيش الميدانية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.