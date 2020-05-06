نائب عن الحكمة: حسم 18 وزارة بكابينة الكاظمي ولا توجد أسماء جدلية

أكد النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، أن 18 وزارة بكابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي قد حسمت ولا توجد أسماء جدلية.

وقال فدعم، إن "المفاوضات وصلت الى نهايتها لحسم ملف الكابينة الوزارية، وستكون جلسة منح الثقة اليوم مع وصول جميع النواب الكرد، وبرغم اعتراض بعض الكتل السياسية إلا أن 18 وزارة قد حسمت بموافقة كل الكتل السياسية والمتبقي أربع وزارات "حتى مساء أمس الثلاثاء" تحسم لاحقاً قبل جلسة منح الثقة".

وأضاف أنّ "الحكومة تشكلت من وزراء مستقلين عرضهم رئيس الحكومة على الكتل السياسية، وأغلب المرشحين للحقائب الوزارية كانوا موظفين في تلك الوزارات إما وكيل وزير أو مدير عام".

وأكد أنّ "الكابينة الوزارية استمرت بمراعاة المكوناتية كشيعة وسنة وكرد، ولا توجد في الكابينة أسماء جدلية لشخصيات عليها جدل سياسي؛ وربما تسقط بعض الأسماء أثناء التصويت على الكابينة وهو خيار أعضاء مجلس النواب"، مبيناً أنّ "التشكيلة الحكومية خضعت لمعايير الكفاءة والنزاهة والمهنية، وبرغم ذلك نتوقع أن يكون هناك وزراء لن يجري التصويت عليهم".