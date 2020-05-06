مغردون يتداولون وثيقة تحمل أسماء كابينة الكاظمي

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة قالوا إنها تحمل أسماء التشكيلة الوزارية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي والتي من المفترض ان تعرض على البرلمان اليوم الاربعاء بعد التاسعة مساء.

ولم تشمل الورقة عل اسمي الخارجية والنفط.

وقالت مصادر في وقت سابق، إن الكابينة الوزارية لم تصل لغاية الآن إلى مجلس النواب.

وأضافت، أنه من المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية للمكلف الكاظمي، مساء اليوم الأربعاء.

وكلف الرئيس برهم صالح، في 9 نيسان الحالي، رئيس جهاز المخابرات العراقي مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية يتم تكليفها بالأمر في الأسابيع العشرة الأخيرة لتشكيل حكومة تحل محل حكومة عبد المهدي، التي استقالت في العام الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات.