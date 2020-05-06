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الأربعاء, 06 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 06 أيار 2020 11:11 ص

ما هي فوائد تناول الفول على السحور؟

الفول

الفول من الأطباق الأساسية الموجودة يوميًا على وجبة السحور، ويحتوي على مكونات غذائية مهمة للجسم خاصًة في شهر رمضان.

 وبحسب موقع "forksoverk" هذه هي فوائد الفول:

 يحمي من مرض السكري، ويتحكم في نسبة السكر الموجودة في الدم لدى الأشخاص المصابين.

يقلل من مخاطر أمرض القلب، وتناوله أربع مرات في الأسبوع أو أكثر يقلل الخطر بأي إصابة بنسبة 22 في المائة، كما أنه يقلل من الكوليسترول الضار في الجسم بنسبة 5 في المائة.

يساعد على إنقاص الوزن، لأنه يشعر من يتناوله بالشبع ويقلل من إفراطه في الطعام، لاحتوائه على الألياف والبروتين والكربوهيدرات المهضومة ببطء.

يعمل على خفض ضغط الدم لأنها غنية بالألياف والمغنسيوم والبوتاسيوم، فكلها تساعد على الحفاظ على مستويات ضغط الدم، كما أن البوتاسيوم يواجه ارتفاع مستويات الصوديوم والمغنسيوم يساعد على تدفق الدم الطبيعي المهم للأوعية الدموية والقلب.

يحتوي على الحديد الذي يحتاجه الجسم، إذ إن كوب منه يحتوي على 4 مل جرام من الحديد، بالإضافة إلى أنه يعطي الجسم الطاقة.

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