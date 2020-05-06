كلاكيت عاشر مرة .. سقوط 3 صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي|صور

في تطور جديد لمسلسل سقوط الصواريخ المجهولة على العراق، شهد محيط مطار بغداد، اليوم، الأربعاء، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط مطار بغداد الدولي.

وقالت الخلية الأمنية، أن الصواريخ سقطت في ساعة مبكرة من فجر، اليوم، في محيط مطار بغداد.



وأضافت الخلية الأمنية في بيان لها، أنه تم العثور على منصة الإطلاق مع جهاز “التايمز” في منطقة البكرية غربي العاصمة، دون أن يسفر هجوم الصواريخ عن وقوع أي خسائر في الأرواح.



وخلال الأيام والشهور الماضية تعرض العراق إلى إطلاق عدد من صواريخ كاتويشا على بغداد، في محيط السفارة الأمريكية، وعبض القواعد العسكرية التابعة لقوات التحالف، وسط اتهامات لإيران وميليشياتها المسلحة بالضلوع وراء تلك الهجمات.

وشهد شهر مارس الماضي سقوط 10 صواريخ من نوع “كاتيوشا” على قاعدة عسكرية عراقية بالقرب من بغداد، دون وقوع أضرار، ليكون الهجوم الـ 22 من نوع ضد المصالح الأمريكية في العراق.

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