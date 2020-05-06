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الأربعاء, 06 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 06 أيار 2020 10:11 ص

إنقاذ طاقم الساحبة الصالحية الغارقة بميناء أم قصر بالكامل

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أعلن النائب عن محافظة البصرة كاظم الحمامي، عن إنقاذ طاقم الساحبة "الصالحية" بالكامل.

وقال الحمامي في تصريح صحفي، إن آخر الأخبار التي وردتني أنه تم انقاذ طاقم الساحبة "الصالحية" بالكامل، مؤكدا أن الجميع بصحة جيدة بفضل الغيارى من ملاكات الملاحة البحرية وفرق الانقاذ البحري رغم الرؤيا الجوية الصعبة.

وأوضح أنه لا توجد أي أضرار أو خسائر ، مشيدا بجميع العاملين بالموانئ العراقية.

يذكر أن ملاكات وزارة النقل باشرت من خلال الساحبة (كركوك) فرق الانقاذ المتواجدة في الموانئ بانتشال الساحبة الغارقة فور وقوع الحادث على الرغم من ظروف الإنقاذ الصعبة بوجود هذه العاصفة الترابية التي تضرب مدينة البصرة.

 وغرقت ساحبة عراقية ضمن حدود ميناء ام قصر نتيجة العاصفة الترابية التي ضربت البصرة ليل الثلاثاء، فيما اشار مصدر الى أن الساحبة مسماة بالصالحية.

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