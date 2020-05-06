الشباب والرياضة : استئناف العمل بملعب نينوى الدولي .. نهاية الاسبوع

اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض :" ان العمل في ملعب نينوى الدولي سعة 30 ألف متفرج سيعود مجدداً نهاية الأسبوع الحالي ، باتجاه اكمال المدينة الرياضية في نينوى ".



وقال رياض في تصريح صحفي :" ان الجهد الهندسي لوزارة الشباب والرياضة كان في حالة تواصل دائم مع موقع العمل بالمدينة الرياضية وملعب نينوى الدولي بعد اكتمال جميع الجوانب اللوجستية ، ومنها الاتفاق مع الشركة المشرفة التي أكملت ما عليها".



واضاف :" ان العمل المتوقف منذ سنوات باغلب الملاعب ، سيستأنف بالتتابع، عقب حلحلة الاشكالات العالقة مع الشركات المنفذة، و عودة الحياة الى طبيعتها تدريجياً بعد الحظر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد".



