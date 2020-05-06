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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 04:36 ص

الشباب والرياضة : استئناف العمل بملعب نينوى الدولي .. نهاية الاسبوع

ملعب العزيزية
اعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض :" ان العمل في ملعب نينوى الدولي سعة 30 ألف متفرج سيعود مجدداً نهاية الأسبوع الحالي ، باتجاه اكمال المدينة الرياضية في نينوى ".

وقال رياض في تصريح صحفي :" ان الجهد الهندسي لوزارة الشباب والرياضة كان في حالة تواصل دائم مع موقع العمل بالمدينة الرياضية وملعب نينوى الدولي بعد اكتمال جميع الجوانب اللوجستية ، ومنها الاتفاق مع الشركة المشرفة التي أكملت ما عليها".

واضاف :" ان العمل المتوقف منذ سنوات باغلب الملاعب ، سيستأنف بالتتابع، عقب حلحلة الاشكالات العالقة مع الشركات المنفذة، و عودة الحياة الى طبيعتها تدريجياً بعد الحظر الصحي نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد".

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