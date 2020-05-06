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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 04:31 ص

تطبيعية الكرة : التواصل مستمر مع السلوفيني كاتانيتش

السلوفيني سريتشكو كاتانيتش

اكد رئيس الهيئة التطبيعية المكلفة بادارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، اياد بنيان، التواصل المستمر مع مدرب المنتخبالوطني لكرة القدم السلوفيني سريتشكو كاتانيتش.

وقال بنيان في تصريح صحفي :" ان كاتانيتش متمسك بمهمته لتكملة المشوار وابدى تعاونا كبيرا في تخفيض قيمة عقده ، توافقا مع ما يجري في العالم جراء جائحة كورونا".

واضاف:" ان الهيئة التطبيعية تسعى لتوفير سبل النجاح للمنتخب الوطني وللمدرب وتنتظر ما تسفر عنه الايام المقبلة من تعليمات جديدة من خلية الازمة، لتحديد موعد اجتماع مع المدرب مع فتح خطوط الطيران المدني".

واوضح بنيان :" ان المنتخب يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم وتبقت له ثلاث مباريات، ويسعى للحفاظ على موقعه في اللائحة وضمان الانتقال للدور الثاني من التصفيات المؤهلة للمونديال ".

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