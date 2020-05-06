خبير يحذر من الدخول في مراحل الانهيار المالي

حذر خبير في الشؤون المالية من الدخول في مراحل الانهيار المالي مالم يتم تدارك الامر ومعالجة الازمة بعلمية وواقعية .



وقال الخبير عقيل جبر المحمداوي في تصريح صحفي :" ان الازمة اكبر مما نتصور، وقد تعمقت وتجذرت في قطاعات الدولة بشكل تدريجي نتيجة تأخر التصدي لها باسلوب فريق ازمات مالي واقتصادي خبير ومقتدر".



واضاف المحمداوي :" ان عدم احتواء جائحة كورونا سوف يفاقم من اتساع آثار الازمة المالية والدخول في تكهنات ومراحل الانهيار المالي ".



واكد ضرورة تشكيل فريق ازمات مالي اقتصادي خبير لغرض معالجة الوضع المالي والاقتصادي الاقرب للانهيار بظروفه المتمثلة بتهاوي وانهيار اسعار النفط الذي تعتمد الموازنة العامة في 92 بالمئة من تمويلها على ايراداته ".