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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 04:26 ص

التركمان : لم نتلق ردا من الكاظمي بشأن تخصيص وزارة للمكون

نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران

اعلنت الجبهة التركمانية، انها لم تتلق ردا رسميا من المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي بشأن تخصيص وزارة للمكون التركماني.

وقال نائب رئيس الجبهة، حسن توران، في تصريح صحفي :" ان  اتصالاتنا مستمرة مع المكلف بشأن القضايا الخاصة بالحكومة المقترحة من مختلف الجوانب وكذلك تمثيلنا بها".

واضاف: " لم نتلق ردا رسميا واضحا منه بشأن تخصيص وزارة للمكون التركماني".

وتابع توران: "نحن مع تشكيل الحكومة ونراها ضرورة قصوى في هذه الظروف التي تمر بها البلاد"، موضحا :" ان موقف الجبهة النهائي بشأن المشاركة في التصويت من عدمها ، سيتحدد بعد الاطلاع على الكابينة بشكلها النهائي".

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