بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 أيار 2020
آخر الأخبار
نائب عن الحكمة: حسم 18 وزارة بكابينة الكاظمي ولا توجد أسماء جدلية مغردون يتداولون وثيقة تحمل أسماء كابينة الكاظمي العراق يسجل 85 إصابة جديدة بفايروس كورونا ما هي فوائد تناول الفول على السحور؟ رغم المعارضة والمقاطعة.. ترجيحات بتمرير حكومة الكاظمي اليوم في مجلس النواب أخطاء شائعة أثناء تناول وجبة السحور تؤثر على الصحة إنقاذ طاقم الساحبة الصالحية الغارقة بميناء أم قصر بالكامل الحلبوسي يحذر من المناورة.. المحاصصة أساس تشكيل حكومة الكاظمي و81 نائبا يرفضونها غرق سفينة عراقية في مدخل ميناء أم قصر الشباب والرياضة : استئناف العمل بملعب نينوى الدولي .. نهاية الاسبوع
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 04:24 ص

اثيل النجيفي : المناطق المحررة تخضع لسيطرة فصائل موالية لايران

اثيل-النجيفي

اكد محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي، ان المناطق والمدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش ، تقع الان تحت سيطرة فصائل مسلحة موالية لايران ..

وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان هذه الفصائل ليس هدفها محاربة التنظيم، انما مهمتها بسط النفوذ الايراني على هذه المناطق، والاهتمام بتقوية هذا النفوذ" .

واضاف :" ان عودة نشاط تنظيم داعش تعود لعدم وضع معالجات لاسباب ظهوره منذ البداية"، مبينا :" ان المعالجات، التي كانت تستخدم طيلة الفترة السابقة، هي معالجات مؤقتة".

وخلص النجيفي الى القول :" ان التراخي مع الملف الامني والعسكري، سمح لتنظيم داعش بالعودة من جديد". مؤكدا انه :" لا يمكن القضاء على داعش، دون التعافي الكامل للمناطق والمدن السنية".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
حسن فدعم

نائب عن الحكمة: حسم 18 وزارة بكابينة الكاظمي ولا توجد أسماء جدلية 06 أيار 2020 11:45 ص

مصطفى الكاظمي _0

مغردون يتداولون وثيقة تحمل أسماء كابينة الكاظمي 06 أيار 2020 11:39 ص

ملعب العزيزية

الشباب والرياضة : استئناف العمل بملعب نينوى الدولي .. نهاية الاسبوع 06 أيار 2020 04:36 ص

الاقتصاد العراقي

خبير يحذر من الدخول في مراحل الانهيار المالي 06 أيار 2020 04:29 ص

نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران

التركمان : لم نتلق ردا من الكاظمي بشأن تخصيص وزارة للمكون 06 أيار 2020 04:26 ص

كاطع الركابي

دولة القانون : مؤشرات عدم تمرير الكابينة الوزارية .. مازالت قوية 06 أيار 2020 04:22 ص

فؤاد حسين

المالية : اللجوء للحلول الداخلية لعبور الازمة المالية .. حاليا ! 06 أيار 2020 04:18 ص

كاظمي-1

الحكمة : حكومة الكاظمي ستمرر باكثر من 16 وزيرا من اصل 22 06 أيار 2020 04:10 ص

التعليقات