اثيل النجيفي : المناطق المحررة تخضع لسيطرة فصائل موالية لايران

اكد محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي، ان المناطق والمدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش ، تقع الان تحت سيطرة فصائل مسلحة موالية لايران ..



وقال النجيفي في تصريح صحفي :" ان هذه الفصائل ليس هدفها محاربة التنظيم، انما مهمتها بسط النفوذ الايراني على هذه المناطق، والاهتمام بتقوية هذا النفوذ" .



واضاف :" ان عودة نشاط تنظيم داعش تعود لعدم وضع معالجات لاسباب ظهوره منذ البداية"، مبينا :" ان المعالجات، التي كانت تستخدم طيلة الفترة السابقة، هي معالجات مؤقتة".



وخلص النجيفي الى القول :" ان التراخي مع الملف الامني والعسكري، سمح لتنظيم داعش بالعودة من جديد". مؤكدا انه :" لا يمكن القضاء على داعش، دون التعافي الكامل للمناطق والمدن السنية".

