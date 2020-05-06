دولة القانون : مؤشرات عدم تمرير الكابينة الوزارية .. مازالت قوية

اكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" كاطع الركابياستمرار الخلافات السياسية حيال كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا :" ان مؤشرات عدم تمريرها مازالت قوية ".



وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان الخلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية حيال كابينة رئيس الوزراء المكلف مستمرة ، واحتمال عدم انعقاد جلسة منح الثقة قوي في ظل المعطيات المتوفرة حتى اللحظة ".



واضاف :" ان السير الذاتية لمرشحي كابينة الكاظمي لم تصلنا حتى اللحظة ، رغم ان الاطار القانوني يحدد وصول السير قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة"، مبينا :" ان اسماء الكابينة في تغير مستمر والخلافات تسجل حضورا في المشهد بالوقت الراهن".

