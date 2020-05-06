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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 04:22 ص

دولة القانون : مؤشرات عدم تمرير الكابينة الوزارية .. مازالت قوية

كاطع الركابي
اكد النائب عن ائتلاف "دولة القانون" كاطع الركابياستمرار الخلافات السياسية حيال كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، مبينا :" ان مؤشرات عدم تمريرها مازالت قوية ".

وقال الركابي في تصريح صحفي :" ان الخلافات في وجهات النظر بين القوى السياسية حيال كابينة رئيس الوزراء المكلف مستمرة ، واحتمال عدم انعقاد جلسة منح الثقة قوي في ظل المعطيات المتوفرة حتى اللحظة ".

واضاف :" ان السير الذاتية لمرشحي كابينة الكاظمي لم تصلنا حتى اللحظة ، رغم ان الاطار القانوني يحدد وصول السير قبل 24 ساعة من انعقاد الجلسة"، مبينا :" ان اسماء الكابينة في تغير مستمر والخلافات تسجل حضورا في المشهد بالوقت الراهن".
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