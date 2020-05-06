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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأربعاء، 06 أيار 2020 04:18 ص

المالية : اللجوء للحلول الداخلية لعبور الازمة المالية .. حاليا !

فؤاد حسين
اعلن وزير المالية فؤاد حسين عن التوصل الى قرار باللجوء الى الحلول الداخلية في الوقت الراهن لعبور الازمة المالية وتأمين السيولة اللازمة ، على ان تبحث الحكومة خيارات اخرى في الاشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير المالية اجتماعاً تكميلياً موسعاً بحضور محافظ البنك المركزي علي العلاق ووكيل وزارة التخطيط ومديري مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة والمديرين العامين لدوائر الموازنة والضرائب والكمارك والتقاعد والدين العام ، لبحث آليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد .

 وركز الاجتماع ، حسب بيان لمكتب الوزير ، على التحضير المسبق لتخصيصات شهر آيار في ظل استمرار انخفاض اسعار النفط ، كما تم تدارس وضع السيولة النقدية الحالية والمودعة من قبل الحكومة في المصارف والهيئات التي تدر ارباحا سنوية ، وكيفية اعاده هيكلة هذه الاموال واستخدامها في سد النقص الحالي لتأمين رواتب موظفي الدولة. 

واشار البيان الى :" ان الاجتماع ناقش ايضا التزامات الحكومة  في تسديد الديون الداخلية والخارجية  ، بالاضافه الى ضرورة تمويل بعض المؤسسات الحكومية،  نظرا لخصوصية عملها،  و كيفية توفير الغطاء القانوني او القرار التشريعي العاجل لتأمين السيولة النقدية المطلوبة للمستقبل ، سواء عن طريق الاقتراض الداخلي ام الخارجي لسد النقص في عملية التمويل" .
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