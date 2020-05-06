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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 06 أيار 2020 04:10 ص

الحكمة : حكومة الكاظمي ستمرر باكثر من 16 وزيرا من اصل 22

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اعرب تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم عن تفاؤله بتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في جلسة اليوم الاربعاء.

وقال رئيس الهيئة العليا لتيار الحكمة حميد معلة في تصريح صحفي :" ان تيار الحكمة داعم لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ويؤكد ضرورة منح الثقة والتصويت على الكابينة الوزارية باسرع وقت ممكن"، مبينا :" ان الوضع في العراق يستوجب ان تكون هناك حكومة قوية ذات صلاحيات واسعة".

واضاف معلة :"  ان هناك اغلبية في البرلمان لتمرير الحكومة"، مبينا :" ان حكومة الكاظمي ستمرر بأكثر من 16 وزيرا من اصل 22 وزارة في الكابينة الوزارية

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