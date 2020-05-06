الحكمة : حكومة الكاظمي ستمرر باكثر من 16 وزيرا من اصل 22

اعرب تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم عن تفاؤله بتمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي في جلسة اليوم الاربعاء.



وقال رئيس الهيئة العليا لتيار الحكمة حميد معلة في تصريح صحفي :" ان تيار الحكمة داعم لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي ويؤكد ضرورة منح الثقة والتصويت على الكابينة الوزارية باسرع وقت ممكن"، مبينا :" ان الوضع في العراق يستوجب ان تكون هناك حكومة قوية ذات صلاحيات واسعة".



واضاف معلة :" ان هناك اغلبية في البرلمان لتمرير الحكومة"، مبينا :" ان حكومة الكاظمي ستمرر بأكثر من 16 وزيرا من اصل 22 وزارة في الكابينة الوزارية