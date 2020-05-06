تقرير| أنباء عن بدء خروج إيراني مهين من سوريا بعد الغارات الإسرائيلية

مراقبون: خامنئي سيعيد حساباته حتما مع تكثيف إسرائيل لضرباتها التي تنال منه ومن ميليشياته



فيما بدا استجابة سريعة، بعد شهور قاسية تحت وطاة الضربات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، ترددت أنباء قوية لمصادر أمنية إسرائيلية مطلعة، أن خامنئي بدأ يجلي قواته من سوريا ويعيد انتشار بعضها هربا من الغارات الإسرائيلية العنيفة فوق رأسه.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن إيران بدأت في الخروج من سوريا وإخلاء قواعدها هناك، تحت وطأة القصف الإسرائيلي. وجاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها مسؤولون عسكريون إسرائيليون في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وفق قناة "كان" الرسمية. وبحسب المصادر التي لم تسمها القناة، فإن إيران بدأت للمرة الأولى منذ دخولها سوريا، تقليص قواتها وإخلاء قواعدها هناك، على خلفية القصف الإسرائيلي المتواصل.وأضافت أن النظام السوري دفع ثمنًا فادحًا بسبب التواجد الإيراني داخل البلاد. وقالت المصادر إن إيران تحولت بالنسبة لنظام بشار الأسد إلى "عبء"، وتابعت أن إسرائيل ستكثف الضغط على إيران حتى خروجها من سوريا تمامًا.

ونقلت القناة عن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله:"نحن أكثر تصميمًا، وسيكون الثمن الذي يدفعه الجنود الإيرانيون الذين يأتون إلى الأراضي السورية ويعملون بها هو حياتهم. وأضاف بينيت:لن نسمح بإقامة قاعدة إيرانية أمامية في سوريا.

وقال بينيت، مسبقا في حديث مع صحيفة"جيروزاليم بوست" العبرية، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تعقيبه على الغارات الإسرائيلية الأخيرة، على ايران وميلشياتها في سوريا، إن الهجوم الصاروخي استهدف الحرس الثوري الإيراني، وقوات سورية في معامل الدفاع بمدينة حلب.

ويضاف هذا الهجوم إلى 5 غارات على الأقل نفذها الطيران الإسرائيلي على أهداف في سوريا خلال الشهر الأخير، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت". وكثفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري، وأهدافا إيرانية وأخرى لميلشيا حزب الله اللبناني.

ويؤكد مراقبون، أنه لو صحت أنباء الانسحاب الإيراني من سوريا فستكون هذه ضربة هائلة لايران تفسد المشروع الإيراني في سوريا والذي اجتهد عليه خامنئي كثيرا.

أ.ي