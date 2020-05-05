بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 06 أيار 2020
آخر الأخبار
العيداني: استقبال 75 عراقياً من العالقين في الكويت عبر منفذ سفوان قبيلة تدعو إلى النفير العام وحمل السلاح بكركوك.. لمحاربة داعش الإرهابي الشمري: إيران أطلقت شائعة محاولات اغتيال السيستاني لتهيئة ما تقوم به من جرائم تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف البروفيسور محمد العبيدي يغادر العراق بعد تهديدات بالقتل إصابة شرطي بانفجار عبوة لاصقة في بغداد 3 فرص لإبعاد العراق عن الهاوية. . ومقترح لتأجيل التصويت على وزارات الكاظمي المختلف عليها تسجيل إصابة جديدة بفايروس كورونا في أربيل نواب: الكاظمي همش الأقليات بتشكيل الحكومة.. والكفاءات لا مكان لها في تشكيلته الوزارية الدليمي: الفاسدون ليسوا أشباحا ولا بعيدين عن الجو السياسي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 أيار 2020 04:33 م

قبيلة تدعو إلى النفير العام وحمل السلاح بكركوك.. لمحاربة داعش الإرهابي

نزاع

دعا أمير قبيلة البو حمدان في العراق الشيخ ميثم علي الحمداني، إلى النفير العام وحمل السلاح لحماية محافظة كركوك من خطر داعش الإرهابي.

وقال الحمداني، في منشور له على "فيسبوك"، "نداء عاجل إلى كافة العشائر والقرى العربية في جنوب غرب كركوك ادعوكم الى النفير العام وحمل السلاح من اجل حماية مناطقكم من خطر داعش الإرهابي الذي يريد قتلكم وعودتكم لحمام الدم الذي اعتاش عليه لسنوات عده من احتلال مناطقكم وانكم ذقتم الامرين منه ومن جرائمه البشعة".

وأضاف الحمداني، "أدعوكم لتكونوا سندا وصمام أمان للقوات المسلحة الماسكة للأرض بكافة صنوفها تحت راية العراق وكلنا جنود في خدمة العراق ومناطقنا".

وقد زادت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو داعش على نحو واسع منذ بداية شهر رمضان، والتي تستهدف على نحو خاص مقاتلي الحشد الشعبي، ما أوقع عشرات الضحايا والجرحى.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت السبت في محافظة صلاح الدين، حيث شن التنظيم هجمات منسقة على قوات الحشد ما أوقع 11 ضحية.

وأفاد مصدر أمني، أن عناصر من داعش هاجمت في وقت متقدم نقطة تابعة لحشد الشيخ وصفي عاصي في قرية العصرية بناحية تازة جنوبي كركوك، مما ادى وقوع أربعة ضحايا من الحشد.

وأضاف أن عناصر داعش انسحب باتجاه قرية الضباع الجديدة بعد قيام الحشد بالرد عليهم واصابة عدد منهم بجروح.

كما هاجمت عناصر من داعش قطعات ضمن الفرقة ١٤ للجيش العراقي بقرية قلعة سوران الواقعة بين ناحية قراج  جنوب شرقي الموصل وناحية سركران ضمن قضاء الدبس في كركوك.

وأوضح مصدر أمني، أن التعرض تسبب بوقوع عنصرين من الجيش العراقي ضحايا.

وبشكل متزامن هاجمت عناصر من داعش في وقت متقدم من فجر الثلاثاء اصيب عنصر من الشرطة الاتحادية برصاص قناص بقرية على سراي التابعة لقضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال مصدر أمني، إن العنصر المصاب من الفوج الأول لواء ٢٠ فرقه ٥ وتم نقله إلى مستشفى كركوك.




إقرأ ايضا
حرق مصارف لبنان

بالتفصيل| خطة ميليشيا حزب الله للاستيلاء على العملة الصعبة من مصارف لبنان ودعم إيران 06 أيار 2020 01:37 ص

الغارة الاسرائيلية على ايران

تقرير| أنباء عن بدء خروج إيراني مهين من سوريا بعد الغارات الإسرائيلية 06 أيار 2020 12:58 ص

الكاظمي

3 فرص لإبعاد العراق عن الهاوية. . ومقترح لتأجيل التصويت على وزارات الكاظمي المختلف عليها 05 أيار 2020 03:44 م

11

نواب: الكاظمي همش الأقليات بتشكيل الحكومة.. والكفاءات لا مكان لها في تشكيلته الوزارية 05 أيار 2020 02:51 م

بدر-الزيادي (1)

سائرون : مفاوضات تشكيل الحكومة لم تحسم بعد وقد تؤدي الى فشل الكاظمي 05 أيار 2020 02:30 م

مصطفى-الكاظمي

غدا التصويت ..الكاظمي اجتاز اشواك نصف الطريق .. وامامه الغام النصف الآخر ! 05 أيار 2020 02:16 م

safe_image

حرب تكسير العظام.. تحالف الخنجر يعلن عدم اشتراكه بحكومة الكاظمي بسبب "الحلبوسي" 05 أيار 2020 01:52 م

safe_image

بعد ألمانيا .. ضغوط متزايدة على الاتحاد الأوروبي لحظر حزب الله وتصنيفه منظمة إرهابية 05 أيار 2020 01:47 م

التعليقات