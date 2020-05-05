الشمري: إيران أطلقت شائعة محاولات اغتيال السيستاني لتهيئة ما تقوم به من جرائم

أكد الخبير الاستراتيجي، ظافر الشمري، أن المخابرات الإيرانية، أطلقت شائعة محاولات اغتيال المرجع الديني علي السيستاني لإثارة الرأي العام.



وقال الشمري في تصريح صحفي، إن "المستشار العسكري، صفاء الأعسم، يزعم أن داعش ستقوم بتفجير مراقد دينية واغتيال السيستاني".



وأضاف "زعمه هذا جاء متزامنا مع زعم ضابط المخابرات في الحرس الثوري الإيراني أمير موسوي أن الولايات المتحدة ستقوم بعملية اغتيال 5 قيادات دينية".



وأوضح أن "هذه الشائعات تعتبر عملية تهيئة ذهنية الرأي العام لتقبل ما قد تقوم به إيران من جرائم، حيث تستخدم المخابرات الإيرانية مثل هذه الشائعات لإثارة الرأي العام كلما وجدت أدواتها في العراق في ورطة وكلما اشتد حبل الشعب حول رقابها".



وبين أن "إيران تسعى لأن يكون جميع شيعة العراق تابعين لولاية الفقيه ونقل المرجعية العليا الشيعة من النجف إلى قم".

