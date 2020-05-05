تسجيل إصابتين جديدتين بفايروس كورونا في النجف

أعلنت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان، أن "مختبر الصحة العامة في النجف الاشرف، قام بإجراء 182، فحصا لحالات مشتبه بها ومن ضمنها 61 نموذجاً من نماذج المسح العشوائي و8 نماذج من عينات الحجر في ضيافة الدائرة".

وأضافت "تبين من خلال الفحوصات وجود حالتين موجبتين وعلى النحو التالي: حالة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في /النجف - كوفة - حي ميسان شارع الجامع، حالة مشتبه بها خاضعة للتحريات الوبائية في /النجف - حي الجزيرة قرب مدرسة الشعب".

وأوضحت "بذلك يكون الموقف الوبائي التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي: 307 حالة مؤكدة، 290 شفاء، 6 حالات وفاة، 2 مغادرين".