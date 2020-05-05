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الثلاثاء, 05 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 أيار 2020 04:02 م

البروفيسور محمد العبيدي يغادر العراق بعد تهديدات بالقتل

محمد العبيدي
أكد البروفيسور، محمد العبيدي، أنه غادر بغداد بعد تهديده لتقديمه خبرات في مجال الصحة والبيئة.

وقال العبيدي في تغريدة على حسابه عبر موقع "تويتر"، "قدمت خبراتي في مجال الصحة البيئية والبنى التحتية لعواصم 56 دولة حول العالم شكرني فيها رؤساء دول ورؤساء وزراء ومسؤولين كبار لما قدمتهم لدولهم".

وأضاف "أبكي على العراق لأني كلما أذهب محاولا إفادة بلدي يهددوني فأهرب خوفا على حياتي، لا أحد منهم يريد أن يبني العراق، فالجميع فاسدون وسراق".
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