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الثلاثاء, 05 أيار 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 أيار 2020 03:44 م

3 فرص لإبعاد العراق عن الهاوية. . ومقترح لتأجيل التصويت على وزارات الكاظمي المختلف عليها

الكاظمي

حدد محللون علي سياسيون، ثلاث فرص للحكومة المقبلة من أجل الابتعاد عنه الهاوية، فيما أكدت مصادر سياسية أن هناك مقترحا لتأجيل التصويت على أربع وزارات مختلف عليها.

فقد كشفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المكلّف مصطفى الكاظمي، وجود مقترح لتأجيل التصويت على أربع وزارات مختلف عليها.

ويقضي المقترح بحسب المصادر، أن يتم تقديم وزراء الحقائب الأربعة ويتم إسقاطهم بالتصويت أو عدم تقديمهم حيث لم يتم الاتفاق على الصيغة النهائية لغاية الآن.

وفي الوقت ذاته كشفت المصادر بأن الجهات المعارضة للحكومة تسعى لاستغلال الساعات المقبلة قبل التصويت بنشر شائعات للتأثير على الجلسة.

بينما حدد المحلل علي العبيدي، ثلاث فرص للحكومة المقبلة من اجل الابتعاد عنه الهاوية.

وقال العبيدي، إن "الفرصة الاخيرة للعراق ليبتعد عن الهاوية، تتطلب وجود طريقة للتعامل مع سرقة المال العام عن طريق شرعنة الرواتب وتحويلها الى برنامج للتدريب والتأهيل للقضاء عل البطالة من خلال الزراعة و الصناعات الخفيفة والمتوسطة ودعم التعليم المهني لتخفيض البطالة لأنها ستقوم بتدمير المجتمع وتزيد الجريمة".

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بدعم العوائل الفقيرة والطبقة الوسطى بتموينية تحتوي عشرة مواد لضمان تغذية صحيّة ودعم المناعة وتقليل الضرر الصحي الذي يستنزف الاقتصاد وكذلك يتوجب على الشعب دعم الانتخابات وحقوق الشهداء للحصول على وطن".

وكان الرئيس برهم صالح قد كلّف الكاظمي، في أبريل الماضي، بتشكيل الحكومة، وهو ثالث شخصية تكلّف بهذه المهمة في غضون عشرة أسابيع فقط، فيما يواجه العراق صعوبات جمة في تشكيل حكومة، بعد استقالة الحكومة السابقة العام الماضي، إثر احتجاجات عنيفة دامت لأشهر.

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