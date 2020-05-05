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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:51 م

نواب: الكاظمي همش الأقليات بتشكيل الحكومة.. والكفاءات لا مكان لها في تشكيلته الوزارية

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أكد نواب في البرلمان، أن رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي "همش" الأقليات بتشكيل حكومته، مشيرين إلى أن الكفاءات لا مكان لها في تشكيلته الوزارية.

من جانبه، قال النائب ﻋﻦ اﻟﺼﺎﺑﺌﺔ المندائيين ﻧﻮﻓﻞ اﻟﻨﺎﺷﺊ، إن اﻧﺴﺤﺎب ائتلافي دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟﻜﺎﺑﻴﻨﺔ اﻟﻮزارﻳﺔ.

وقال الناشئ في تصريح صحفي، إن "رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء المكلف ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ تفرد ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء واﺗﻔﺎﻗﻪ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اأﺣﺰاب اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺗﻬﻤﻴﺶ اﻷﻗﻠﻴﺎت".

 وأضاف أن "ﺗﻬﻤﻴﺶ الأﻗﻠﻴﺎت أﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻷﻧﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ المكونات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﺎﻫﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻖ المشاركة ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ".

وأكد النائب عن المكون المسيحي يونادم كنا، أن قائمة الوزارة الجديدة تضمنت مرشحة المكون المسيحي ( من المتظاهرين ! ) وكأن ثروة العراق سرقها المسيحيون، فيما خاطبه بالقول "عذرا سيادة المكلف، ارادة المكون من خلال نوابه لم تحترم ، بالتوفيق".

وقال النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، في تغريدة على "تويتر"، إن "الكتل السياسية مع الاسف ترشح شخص لوزارة الزراعة في حكومة الكاظمي متهم بسرقة وتزوير ٢٧٠٠ دونم في قضاء شط العرب وتم استرجاع الاراضي ومحاسبة بعض الموظفين بالتنسيق مع هيئة النزاهة".

وأضاف "اتضح أن الكفاءات لا وجود لهم في حكومات المحاصصة ويجب تدقيق كل الوزراء بأمانة".

بينما كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، حقيقة وجود اتفاق بين زعماء تحالفات "الفتح، النصر، الحكمة، سائرون"، على تمرير الحكومة الجديدة، برئاسة المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إنه "لغاية الآن لا يوجد أي اتفاق نهائي بشأن الكابينة الوزارية، ولا يوجد اي اتفاق نهائي بين القوى السياسية بتمرير الحكومة من عدمها، فالخلاف قائم على بعض مرشحي الحقائب الوزارية".

وأضاف: "حتى الآن لا حسم على الحقائب الوزارية التي عليها خلاف، ولم يتم استبدال مرشحي تلك الوزارات، لكن ايضا البدلاء لا توافق واتفاق عليهم ويتم استبدالهم بشكل متكرر".

وأشار النائب عن الفتح، إلى انه "بسبب الخلافات الحالية، نتوقع  ان تعقد جلسة التصويت على الحكومة الجديدة،  نهاية الاسبوع الحالي، اي يوم الخميس".

وقد حدد مجلس النواب، الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق 6 ايار 2020".
وأضاف، أن "الجلسة ستكون في الساعة التاسعة مساء".

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