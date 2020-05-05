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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:30 م

سائرون : مفاوضات تشكيل الحكومة لم تحسم بعد وقد تؤدي الى فشل الكاظمي

بدر-الزيادي (1)
اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الثلاثاء، عدم حسم الخلافات السياسية بشان اختيار الوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، مبينا ان استمرار الخلافات قد تفشل الكاظمي في البرلمان.

وقال الزيادي في تصريح لـه ، إن “الخلافات بشأن اسماء الوزراء والحصص الانتخابية لكل كتلة مازال مستمرا ولم يحل”.

واضاف ان “المفاوضات مستمرة وقد تتعثر بسبب اصرار اغلب القوى السياسية على موقفها”، مبينا ان ” فشل تلك المفاوضات ستؤدي الى فشل تمرير الكاظمي في البرلمان”.

وأشار الزيادي إلى أن “حوار الساعات الاخيرة سيبين الموقف اكثر بعد سيما مع تعدد المرشحين للوزارة الواحدة ومن مكونات مختلفة”.
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