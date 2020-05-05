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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:18 م

الدليمي: الفاسدون ليسوا أشباحا ولا بعيدين عن الجو السياسي

كامل الدليمي
أكد النائب السابق، كامل الدليمي، أن ضرب الفاسدين في الحكومة خطوة جبارة لأن فسادهم أزكمَّ انوفنا وأضرَّ بمجتمعنا.

وقال الدليمي في تغريدة له على حسابه عبر موقع "تويتر"، إن "حديث السيد الحلبوسي، تضمن صراحة مفرطة وشجاعة فائقة واستوقفتني فقرة كل مكون يحاسب فاسديه ".

وأضاف "نَشَّدُ على يدك سيادة الرئيس ونبدأ ببيتنا وبالتأكيد الفاسدين ليسوا أشباح ولا بعيدين عن الجو السياسي وخطوة ضرب الفاسدين خطوة جبارة لأن فسادهم أزكمَّ أنوفنا وأضرَّ بمجتمعنا".
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أخر تعديل: الثلاثاء، 05 أيار 2020 02:20 م
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